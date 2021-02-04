شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن طرح وحدات إسكان اجتماعى ببرج العرب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن طرح هيئة الأوقاف وحدات إسكان اجتماعي للشباب فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية قريبا، لافتا إلى أنه تم استلام 68 عمارة سكنية فى المرحلة الأولى وجار توصيل المرافق "مياه وكهرباء".

وأوضح جمعة فى تصريحات له اليوم، أن الشقق ستكون مساحتها 63 متر صافي، مؤكدا أن المراحل المقبلة سيتم التخطيط لتكون المساحات من 90 متر إلى 120 متر، على أن يتم التوسع فى مراحل جديدة قريبا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من عدد من الأسواق فى المنيا والمطرية ومول الخارجة، ومن المقرر الانتهاء قريبا من مشروع سما أسوان.