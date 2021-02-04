شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن طرح وحدات إسكان اجتماعى ببرج العرب قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جمعة فى تصريحات له اليوم، أن الشقق ستكون مساحتها 63 متر صافي، مؤكدا أن المراحل المقبلة سيتم التخطيط لتكون المساحات من 90 متر إلى 120 متر، على أن يتم التوسع فى مراحل جديدة قريبا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من عدد من الأسواق فى المنيا والمطرية ومول الخارجة، ومن المقرر الانتهاء قريبا من مشروع سما أسوان.
وأوضح وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف ستعقد شراكة واسعة مع الإسكان والمجتمعات العمرانية سواء بالشراكة أو الاستثمار "حصة عينية أو نقدية"، مؤكدا أنه فى المشروعات الإجتماعية غير الهادفة للربح ستحصل الهيئة على أرض بديلة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف المهندس علاء عبد العزيز بتسيير مهام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إلى جانب عمله مديرا عاما للهيئة لحين إنهاء إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة، خلفا للمهندس سيد محروس لبلوغ الأخير سن المعاش الأسبوع المقبل، كما قرر الوزير تعيين المهندس سيد محروس مستشارا للوزير لشئون المتابعة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف اجتماعا اليوم مع المهندس علاء عبد العزيز المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وأعضاء مجلس الإدارة لوضع الخطط المستقبلية لعمل الهيئة وتعظيم مواردها.
وأعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا فى الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالى، حيث حققت إيرادات شهر يناير 2021م (144.5) مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق.