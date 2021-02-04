شكرا لقرائتكم خبر عن مديرات الأمن تكرم أسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت مديريات أمن "كفرالشيخ ، الغربية ، دمياط ، سوهاج ، بورسعيد" لحتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات بمناسبة عيد الشرطة، حيث تم خلال الإحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

جاء ذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة