شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية فى البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة الملكية الفكرية بجامعة حلوان ورشة عمل أون لاين بعنوان حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة ومحاضر الورشة.

وأوضح الدكتور ياسر جاد الله فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الورشة تهدف إلى اكساب الحضور بعض المعارف الخاصة بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية التي قد تنتج عن البحوث العلمية التي يقوموا بإعدادها، إذ ربما يتم الوصول لفكرة مبتكرة تتطلب حمايتها بموجب براءة اختراع أو تصميم صناعي أو حتى علامة تجارية تتطلب تسجيلها، كذلك تناولت الورشة كيف أن الجامعة تمتلك أصول ملكية فكرية غير ملموسة وغير مدرجة في ميزانيتها وقد يترتب على استغلالها اقتصاديا تحقيق عوائد اقتصادية عالية للجامعة.