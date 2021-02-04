شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم .

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير خاصة وأن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد، صباح اليوم الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية .

ووجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الأمطار والتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .