شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بالحرارة.. تعرف على خرائط الأمطار حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 04 فبراير 2021 إلى السبت 06 فبراير 2021 ، حيث استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الظواهر الجوية وخرائط الأمطار حتى السبت، كما يلى :

- اليوم الخميس 04 فبراير:

انخفاض ملحوظ في درجات الحراره : بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندريه - تكون رعدية أحيانا دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره - كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف المنيا اسيوط - سوهاج قنا الأقصر )

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح على أغلب الأنحاء .

- يوم الجمعة 05 فبراير :

أمطار متوسطة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ) .

أمطار متوسطة : على بعض مناطق من محافظات السواحل الشماليه ( الاسكندريه - دمياط - قد تكون غزيرة بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره . كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيليه - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، قد تكون غزيرة نشاط رياح : على أغلب الأنحاء و اضطراب ، في حركة الملاحة البحريه : على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر )

يوم السبت 06 فبراير :

شبورة مائية صباحا : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة الى متوسطة : على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء و اضطراب في حركة الملاحة البحرية : على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأنه يتم تحديث التنبؤ يوميا .

و يشهد اليوم الخميس ، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس

: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.