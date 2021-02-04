شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقى أسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح اليوم، الخميس، بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.