شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دور "منشآت الحماية" فى أول مواجهة لها مع السيول بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فيديوهات للأمطار التى سقطت بمحافظة جنوب سيناء أمس وحصدتها منشآت الحماية من السيول التى أنشأتها وزارة الموارد المائية والرى على مدار السنوات الماضية.

أكد المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى التوجه الى المواقع التي سقطت فيه مياه السيول أمس بمحافظة جنوب سيناء لحساب كميات الأمطار التي تم حصادها والاطمئنان على حالة المنشأت .

أضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليا في مدينة طابا لحماية المنشأت الحيوية بها والاستراتيجية قامت بحجز جميع المياه التي نزلت على وادى طابا وحمت المدينة ومنشأتها من اخطارها وقدرت تقريبا ب 300 الف متر مكعب تم حصادهم داخل البحيرتين وجارى المتابعة من خلال غرف العمليات على مدار الساعة لحين انتهاء العاصفة.

الجدير بالذكر أن بعض مدن محافظة جنوب سيناء وبخاصة مدن خليج العقبة (شرم الشيخ – دهب – نوبيع - طابا – سانت كاترين) الى عاصفة ممطره أدت الى حدوث بعض السيول التي تم حصاد معظم المياه منها امام منشأت الحماية التي تم تنفيذها اعالى الاودية بهذه المدن بجانب حدوث بعض الاطماءات على الطرق وخاصة طريق طابا – نوبيع وجارى الان التنسيق مع جميع الجهات بالمحافظة (الطرق – المحليات) في رفع الاطماءات وإزالة المخلفات من على الطرق بواسطة المعدات التابعه للعمليات الجارى تنفيذها بالمناطق عاليه.