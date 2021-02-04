شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد والطوارئ موجهة المحافظات، خاصة المتوقع سقوط الأمطار برفع حالة الطوارئ وفتح غرف العمليات المركزية وربطها مع غرفة عمليات الوزارة، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية 10 إجراءات وتوجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ:

1. استمرار رفع درجة الطوارئ فى جميع المحافظات خاصة التى شملتها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

2. تشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار.

3. مراجعة خطة انتشار كافة المعدات ووضعها فى حالة تأهب قصوى.

4. إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

5. التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين.

6. توجيه غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات

7. تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع فى الشوارع والميادين

8. مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين

9. التأكد من تطهير وجاهزية مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات والشنايش

10. توجيه مبادرة صوتك مسموع بتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطارا متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.