شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الآثار» على أكشاك قصر البارون: «تتم تحت إشراف الخبراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار، تفاصيل الصور المتداولة لأكشاك في حديقة قصر البارون الأثرى، والتي أثارت الجدل عبر فيس بوك، بسبب تشويهها لملامح القصر التاريخية، موضحة أنها كانت موجودة من قبل افتتاح القصر.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، على شاشة إم بي سي مصر، مع شريف عامر، إنه من المقرر في الفترة المقبلة استغلال الحديقة الخلفية للقصر وعمل أكشاك للمشروبات والمأكولات السريعة بشكل لا يؤثر على القصر وقيمته التاريخية.

وبشأن العدد المتوقع للأكشاك والانتقادات بكثرتها، قالت أن عدد الأكشاك ليس كبيراً كما هو متداول في الصور، خاصة أن تلك الصور قديمة، قائلة: «الصور تظهر أن العدد كبير لأن الأعمال في تلك الأكشاك مازالت مستمرة، كما إنها لم تنتهى بعد، وهذا هو السبب في إثارة الانتقادات والهجوم».

أكدت زيدان من جانبها، أن هذه الأكشاك لها مخطط وتصميم محدد ليأتي بطراز وألوان متناسبة مع القصر ومع قيمته التاريخية، وختمت حديثها قائلة أنه لا يوجد أي إنشاءات بأي موقع أثري لكن هي مسألة تركيبات قابلة للفك، وأن هذه العملية تتم تحت إشراف خبراء في الآثار.

في وقت سابق، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف في بيان له، أن قصر البارون شهد أعمال ترميم كبيرة ومكثفة استغرقت حوالي ثلاث سنوات وبتكلفة بلغت 175 مليون جنيه، وكانت تجري على مدار الساعة دون توقف، واعتمدت على استخدام أحدث الطرق العلمية المعترف بها دولياً.