شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصري يبتكر «روبوت» لمساعدة كبار السن في المنزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطفل عبدالرحمن لاشين إنه ابتكر «روبوت» عبارة عن حامل آلي متصل بالهاتف المحمول، لمساعدة كبار السن، في حمل المستلزمات المنزلية أثناء السير في الطريق.

وأضاف عبدالرحمن لاشين، خلال لقاء مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الروبوت يتلقى الأوامر عن طريق تطبيق على هاتف المحمول لحمل المستلزمات، وذلك لمساعدة كبار السن وغيرهم، مشيرًا إلى أنه صنع الروبوت لمدة شهر تقريبًا.

وتابع الطفل لاشين أنه استشار أكثر من شخص متخصص قبل تصنيع الروبوت، حتى نجح في صناعته بالفعل، موضحًا أنه اعتاد البحث عبر الإنترنت طيلة الفترة الماضية لتنمية معلوماته، لابتكار أشياء تساعد على إزالة العقبات التي تواجه الناس يوميًا مثل الروبوت.