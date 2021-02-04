شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرلمان العربي للبيئة: الأجيال الجديدة ضحية التلوث السمعي والبصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجموعة من العلماء بجامعة هارفارد الأمريكية بإجراء دراسة لمعرفة تأثير تلوث الهواء على نسبة الوفيات من فيروس كورونا في 3080 مقاطعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت النتائج التي أعلنها الفريق قبل نشر الدراسة أن زيادة تقدر بميكروجرام واحد فقط من الغبار الدقيق في متر الهواء المكعب يرفع عدد حالات الوفاة بنسبة 15%.

وحول ارتباط تلوث الهواء بانتشار الفيروسات، يعلق الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، على الدراسة، مؤكدا أن هناك ارتباطا وثيقا بين انتشار الفيروسات بسبب تلوث البيئة وضعف المناعة عند الأطفال، مشيرا إلى أن الأجيال الجديدة ضحية التلوث السمعي والبصري، وأن الزيادة السكنية في العالم من أصعب المشاكل التي تواجه العالم، فخلال ٢٠٠ عام زاد تعداد سكان العالم من مليار نسمة إلى ٨ مليارات نسمة.

وقال نصير: «الفيروس بيبقى قوي لما يلاقي البيئة ضعيفة، ولذلك علينا الحذر بشدة لكي نستطيع مقاومة الفيروسات بدون أزمات صحية، وعلينا أيضا أن نحافظ على الماء ويجب معرفة أن نسبة المياه العذبة تقل على كوكب الأرض مع الزيادة السكانية وعدم الترشيد في الاستهلاك، ويجب علينا تغيير ثقافة استخدام الأكياس البلاستيك ومنع استخامها واستبدالها بالأكياس الورقية للحد من التلوث والحفاظ على الكائنات البحرية».

وطالب عضو البرلمان العالمي للبيئة بضرورة التعاون لتنظيم الأسرة حتى نستطيع العيش على كوكب الأرض والتمتع بخيراته في بيئة نظيفة، مشيرا إلى أننا في حاجة لتنمية مستدامة من خلال البيئة والاقتصاد والمجتمع.