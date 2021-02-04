شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم الإسكندرية»: مشروع بحثي لتدريب الخريجين على «استصلاح الصحراء» و«إستراتيجية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، على مشروع بحثي في كلية العلوم، تحت عنوان «برنامج إدارة الموارد المستدامة لحل تحديات الصحراء SureMap»، يهدف إلى تأسيس درجة ماجستير في استدامة الموارد الطبيعية لتنمية الأراضي، وتدريب خريجين من كليات الهندسة والعلوم والزراعة بهدف «استصلاح الصحراء»، بالإضافة إلى تحديات مماثلة مرتبطة بالمياه والطاقة والأغذية في إستراتيجية «مصر 2030».

وتولت الدكتورة مروة وسيم عبدالوهاب حلمى، الأستاذ المساعد بقسم علوم البيئة في كلية العلوم بجامعة الاسكندرية، دور الباحث الرئيسي للمشروع بدلاً من الدكتورة بشرى سالم، الأستاذ بقسم علوم البيئة في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، والتى كانت باحثا رئيساً للمشروع منذ بدايته وقبوله حتى شهر أكتوبر 2020، حيث أعيرت للعمل عميداً لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة فاروس.

وقالت د.مروة إن المشروع يتم تمويله من خلال الشراكة الأوروبية Erasmus+ KA2، ويشارك فيه 8 جامعات مصرية وأجنبية هي جامعة الإسكندرية، وجامعة أسوان، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبوليس، وجامعة أخن بألمانيا والتي تعتبر المنسق الرئيسى للمشروع، وجامعة باليرمو بإيطاليا، وجامعة مدريد التقنية بأسبانيا، وكلية المدينة بجامعة شيفيلد القبرصية، مشيرة إلى أن الميزانية الإجمالية للمشروع تقدر بـ980 ألف يورو، ومدته 3 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2022.

وأضافت أنه بدأ تحضير المشروع للتقدم بة للاتحاد الأوروبى- مشروع الشراكة الأوروبية Erasmus+ KA2) منذ 2017، حيث قامت مجموعة من الباحثين بجامعة هليوبوليس والجامعة الأمريكية وجامعة الإسكندرية بكتابته وتقديمه مرتين حتى تم قبوله في أكتوبر 2019.

وأشارت إلى أنه من التحديات المنتظرة بمصر ندرة بعض الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، ولذا تم وضع «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» والاستراتيجية ذات الصلة التي وضعتها وزارة الزراعة، «إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في عام 2030 للاستعداد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية، ومن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم صياغتها هو استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، ومن المقرر أن تزيد برامج ومشروعات الاستثمار من الحاجة إلى زيادة كفاءة مياه الري. ويتطلب ذلك التعامل مع التحديات والمزيد من التعاون والتنسيق بين الكثير من الخبراء الذين يجمعون بين العلوم المتداخلة مثل علم الأحياء، والكيمياء، والاقتصاد، والبيئة، وعلم الأرض والجيولوجيين والأخصائيين في المجال الهيدرولوجي بالإضافة إلى الميكانيكية والبرمجيات والمهندسين المدنيين.

وتابعت: «من هذا المنطلق جاء هذا المشروع لتأسيس درجة ماجستير في استدامة الموارد الطبيعية لتنمية الأراضي (برنامج إدارة الموارد المستدامة لحل تحديات الصحراء) وتم تصميمه للخريجين من أجل تطوير معارفهم ومهاراتهم وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة لديهم وتحسين التحصيل المعرفي من خلال البحث والممارسة في مجال التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لتنمية الأراضي الزراعية بالمناطق الصحراوية الجافة،وهذا المجال متنوع ومتداخل التخصصات حيث ينعكس على تخصصات مختلفة مثل إدارة الموارد الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي، والتقنيات البيئية، ونظام هندسة المياه، ونظام الري والمعلوماتية البيئية والطاقة المتجددة والاقتصاد، كما توفر درجة الماجستير التي يؤسسها هذا المشروع المهارات اللازمة التي تتعلق بالاستدامة والتى من شأنها تأهيل الخريجين من الهندسة والعلوم والزراعة والاقتصاد والتجارة لنهج متطور وشامل لإدارة الموارد المستدامة لمواجهة تحديات الغذاء في سياق التحديات المتعلقة بندرة المياه والطاقة في»إستراتيجية مصر 2030«، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتوفير فرص لاكتساب وتطوير فهم واسع لإدارة بيئة الأراضي الجافة وفرص جيدة للتقدم الوظيفي لتلبية احتياجات سوق العمل».