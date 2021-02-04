شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تطوير 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتى على رأس اهتمامات المحافظة بهدف تنفيذ خطط التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواطني تلك القرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية، كما أوضح أن اختيار مركز زفتى جاء بعد تطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن تطوير 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى، ويتولى جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بتكلفة تقديرية 3 مليار و800 مليون جنيه، كما أنه سيتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بكافة المحافظات مثل المدارس، مراكز الشباب، المنشآت الخدمية وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمركز.

وأصدر المحافظ قراراً بعمل مقر لوحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة الغربية، وتشكيل لجنة من المهندسة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذ عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وقد قامت اللجنة بجولات متعددة ومستمرة بمركز زفتى لتعزيز التواصل مع جميع الفئات من المواطنين ورصد احتياجاتهم ثم رفعها للجهات المتخصصة لدراسة إمكانية وآلية إدماجها في الخطة التنفيذية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية برصد الاحتياجات الفعلية لأهالي القرى.

وأوضح محافظ الغربية أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة الخدمات الموجودة من ( الكهرباء، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، التعليم، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الخدمات الزراعية، الخدمات البيطرية، مشروعات البنية التحتية، البريد، رصف الطرق)، إلى جانب خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن قرى المراكز الأخرى سوف يتم إدراجها في المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية طبقاً للمعايير والأولويات الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية بالتطوير.