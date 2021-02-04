شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 100 شيشة بحملة على كافيهات بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها، برئاسة المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، حملة للتفتيش على الكافيهات والأنشطة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة ونسب التواجد والحضور في الكافيهات وعدم استخدام الشيشة.

أسفرت الحملة عن مصادرة 100 شيشة بعدد من الكافيهات بمنطقة كوبري الفحص والكباري، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المدينة باستمرار الحملات الدورية على المحال والمقاهى والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، تحفظ رئيس المدينة على سيارة تقوم بإلقاء مخلفات البناء على الطريق الزراعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حمله على المقاهى والكافيهات ببنها

حمله على المقاهى والكافيهات ببنها