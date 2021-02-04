شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «زراعة الإسكندرية» ترصد إصابات لـ«حشرة المّن» بمحصول القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت لجان فنية تابعة لمديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، وجود إصابات لحشرة المن في محصول القمح بنطاق زمام منطقة برج العرب غرب الاسكندرية، أثناء مرورها على المحاصيل الشتوية ورصد الآفات التي تؤثر على المحاصيل أثناء النمو وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين لمكافحتها.

وقال المهندس طارق زكي صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن اللجنة التابعة للإدارة العامة للإرشاد الزراعي، قامت بالمرور على زراعات القمح بنطاق بزمام برج العرب لمتابعة حالتها ورصد ظهور أي إصابات للمحصول سواء كانت حشرية أو فطريه، وتلاحظ للجنة وجود إصابات بحشرة المن، وتم التنبيه على المزارعين برش المبيدات الموصى بها وهي افوكس ٥٠/ بمعدل ٢. ٣١ جم لكل ١٠٠ لتر ماء للفدان أو سوميثون ٥٠/ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠ لتر ماء للفدان ورش بؤر الإصابة فقط ويتم الرش بعد تطاير الندى .

وفى سياق متصل، قال «صالح»، أنه أثناء متابعة محصول الفول البلدى، تلاحظ سقوط أزهار المحصول، وتم إعطاء التوصيات اللازمة فوراً، مشيرا إلى أن أسباب تساقط الأزهار ناتج عن أن الزراعة تمت في مواعيد غير مناسبة سواء بالتبكير أو التأخير، ووجود نقص بعض العناصر كالفسفور والبوتاسيوم مع زيادة التسميد الأزوتي، وحدوث التلقيح الخلطي بين أصناف مختلفة، ووجود نقص أو زيادة الماء أثناء التزهير مع هبوب الرياح الشديدة، وزيادة شدة الإضاءة عن حاجة النبات والتذبذب في درجات الحرارة.

وأوضح أن سبل الوقاية من المرض تمثل في زراعة الأصناف المعتمدة مع مراعاة مواعيد الزراعة المناسبة، ودم الري أثناء هبوب الرياح وعدم المغالاة في التسميد الأزوتي والاهتمام بالتسميد بالكالسيوم، ومراعاة الظروف الجوية والاعتدال في عملية الرى، والاهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسيوم والعناصر الصغري، ورش بعض مثبتات العقد والتزهير.

لجان "زراعة الإسكندرية" ترصد إصابات لـ"حشرة المنّ" بمحصول القمح وقوافل زراعية لمواجهة تساقط أزهار الفول (صور)

لجان "زراعة الإسكندرية" ترصد إصابات لـ"حشرة المنّ" بمحصول القمح وقوافل زراعية لمواجهة تساقط أزهار الفول (صور)

لجان "زراعة الإسكندرية" ترصد إصابات لـ"حشرة المنّ" بمحصول القمح وقوافل زراعية لمواجهة تساقط أزهار الفول (صور)

لجان "زراعة الإسكندرية" ترصد إصابات لـ"حشرة المنّ" بمحصول القمح وقوافل زراعية لمواجهة تساقط أزهار الفول (صور)

لجان "زراعة الإسكندرية" ترصد إصابات لـ"حشرة المنّ" بمحصول القمح وقوافل زراعية لمواجهة تساقط أزهار الفول (صور)