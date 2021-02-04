شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة في المنوفية تلتقى ممثلي الأزهر والكنيسة والثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية إجتماعاتهم التنسيقية مع القطاعات المختلفة بالمحافظة، لإعداد مخطط حول التطوير الكامل لقرى المبادرة وأخذ جميع الرؤى والأفكار من أجل تحقيق أعلى أستفادة من المبادرة من خلال الأستناد إلى الخبرات في كل المجالات.

وعقد الفريق لقاءات تنسيقية بقطاعات مختلفة ضمت لقاء برجال الكنيسة بمحافظة المنوفية، ورجال الأزهر متمثلة في منطقة الوعظ بالمنوفية، واجتماع مع مديرية الثقافة بالمنوفية، وتم مناقشة العديد من المحاور في سبيل النهوض بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية.

كما عقد الفريق أجتماع بمسؤولى ملف الصناعات الحرفية والصغيرة، والذى شهد مناقشات كبيرة حول سبل التعاون والعمل والتطوير في القطاعات المختلفة التي تخص الجهات المختلفة في قرى حياة كريمة من أجل النهوض بتلك الصناعات والدعم الكامل لها .

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والقطاعات المختلفة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلاً عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين.