شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بيانات العاملين بشمال سيناء لمنع التلاعب في الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على تحديث بيانات العاملين في مختلف الجهات الحكومية على مستوى المحافظة شهريًا، لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وشدد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور مديري الموارد البشرية والإدارات المالية في مختلف الجهات الحكومية، على تطبيق منشور وزارة المالية رقم 34 لسنة 2020، والذي يؤكد على ضرورة تنقية بيانات الموظفين بصورة دورية شهرية وحذف الموظفين الذين انتهت خدمتهم، سواء بالوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل من الجهة الإدارية إلى أخرى.

ووجه الغندور بطباعة البيانات الأساسية للعاملين بالجهة واعتمادها من إدارة الموارد البشرية بصحة البيانات، بعد مراجعتها وتنقيتها من الموظفين المحالين للمعاش أو المتوفين، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وموافاة وزارة المالية بالتغيرات الشهرية على بيانات الموظفين.

وشدد الغندور على تسليم الموظفين المحالين للمعاش للبطاقة الحكومية «فيزا الرواتب«إلى اللجنة الثلاثية بالجهة لإعدامها، قبل إخلاء الطرف، وإذا تعذر استلامها يتم إخطار البنك المختص لإيقاف التعامل بها.