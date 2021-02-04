شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الإسكندرية» تشارك في مسابقة «كنوز مصرية 7» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة عزة الدري، فعاليات المسابقة الغنائية «كنوز مصرية 7» مساء أمس، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، للتنافس الشريف واكتشاف المواهب بمشاركة 5000 طليع وطليعة يمثلون 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة تهدف إلى التنافس الحر الشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى إكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة،علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية الدفينة بمحافظات مصر المختلفة.

وأشارت إلى أن المسابقة تستمر حتى يوم 16 فبراير الجاري، ويتنافس فيها الطلائع في 5 مجالات فنية تشمل الموسيقى الوترية، والكورال والمسرح والفن التعبيرى، حيث بدأت مساء أمس بمجال الموسيقى الوترية بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور كمال الريدى والدكتور خالد الشويخ والدكتور محمد سعيد باشا الأساتذة بأكاديمية الفنون بالمعهد العالى للكونسرفتوار.

ولفتت إلى أن الإسكندرية تشارك في المسابقة، بـ11 فريق يمثلهم 275 طليع وطليعة من مركز شباب سموحة والانفوشى.

بمشاركة 5000 شاب وفتاة .. انطلاق "كنوز مصرية 7" للتنافس فى 5 مجالات فنية (صور)

بمشاركة 5000 شاب وفتاة .. انطلاق "كنوز مصرية 7" للتنافس فى 5 مجالات فنية (صور)

بمشاركة 5000 شاب وفتاة .. انطلاق "كنوز مصرية 7" للتنافس فى 5 مجالات فنية (صور)

بمشاركة 5000 شاب وفتاة .. انطلاق "كنوز مصرية 7" للتنافس فى 5 مجالات فنية (صور)

بمشاركة 5000 شاب وفتاة .. انطلاق "كنوز مصرية 7" للتنافس فى 5 مجالات فنية (صور)