شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ«عبد الدايم» لتفعيل دور وزارة الثقافة فى مواجهة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب فى الإسكندرية، طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لاستغلال مسارح الوزارة فى مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكدت «سوسن»، فى طلبها، على ضرورة تفعيل دور وزارة الثقافة فى محاربة الأفكار الإرهابية، وذلك باستغلال مسارح الدولة وعرض فنون ومسرحيات لكبار الكتاب ومعرفة دور الدولة الفعال في القضاء على الإرهاب والشائعات المغرضة.

وأشارت إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع دور الهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية فى نشر الأدب والفنون لتنمية الوعى وجعل الثقافة طريقا هاما نحو التطور وبناء الدولة الحديثة والتصدى للأفكار الإرهابية والفكر المتطرف ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.