شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبني بدون ترخيص في الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، عن إزالة مبني مخالف في قرية القسيمة بوسط سيناء، وذلك لفرض هيبة الدولة ومنع البناء العشوائي غير المنظم.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه خلال المرور على على قرية القسيمة بوسط سيناء، وجد المواطن «صبحي .م.ح.م» يقوم بالبناء بدون تراخيص.

أضاف عفش أنه تم إزالة المبني على الفور والتنبيه على المواطن بعدم إقامة أي مبان الإ بعد الحضور لمجلس المدينة والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة الهندسية .