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وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة 6 أكتوبر الاثنين 15 فبراير

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الإثنين 15/2/2021، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن بمناطق (C.D.E.F.G.H)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة C، القطع من 1: 15، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 16: 30، يوم 22/2/2021، والقطع من 31: 45، يوم 1/3/2021، والقطع من 46: 60، يوم 8/3/2021، والقطع من 61: 75، يوم 15/3/2021، والقطع من 76: 90، يوم 22/3/2021، والقطع من 91: 105، يوم 29/3/2021، والقطع من 106: 120، يوم 5/4/2021، والقطع من 121: 135، يوم 12/4/2021، والقطع من 136: 150، يوم 19/4/2021، والقطع من 151: 161، يوم 26/4/2021.

وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة D، القطع من 1: 15، يوم 10/5/2021، والقطع من 16: 30، يوم 17/5/2021، والقطع من 31: 45، يوم 24/5/2021، والقطع من 46: 60، يوم 31/5/2021، والقطع من 61: 75، يوم 7/6/2021، والقطع من 76: 94، يوم 14/6/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة E، من 1: 15، يوم 21/6/2021، والقطع من 16: 30، يوم 28/6/2021، والقطع من 31: 45، يوم 5/7/2021، والقطع من 46: 60، يوم 12/7/2021، والقطع من 61: 75، يوم 26/7/2021، والقطع من 76: 94، يوم 2/8/2021.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة F، من 1: 15، يوم 9/8/2021، والقطع من 15: 30، يوم 16/8/2021، والقطع من 31: 45، يوم 23/8/2021، والقطع من 46: 60، يوم 30/8/2021، والقطع من 61: 75، يوم 6/9/2021، والقطع من 76: 90، يوم 13/9/2021، والقطع من 91: 105، يوم 20/9/2021، والقطع من 106: 120، يوم 27/9/2021، والقطع من 121: 135، يوم 4/10/2021، والقطع من 136: 150، يوم 11/10/2021، والقطع من 151: 158، يوم 18/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة G، من 1: 15، يوم 25/10/2021، والقطع من 16: 30، يوم 1/11/2021، والقطع من 31: 45، يوم 8/11/2021، والقطع من 46: 60، يوم 15/11/2021، والقطع من 61: 75، يوم 22/11/2021، والقطع من 76: 90، يوم 29/11/2021، والقطع من 91: 98، يوم 6/12/2021.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم القطع بالمنطقة H، من 1: 15، يوم 13/12/2021، والقطع من 16: 30، يوم 20/12/2021، والقطع من 31: 45، يوم 27/12/2021، والقطع من 46: 60، يوم 3/1/2022، والقطع من 61: 75، يوم 10/1/2022، والقطع من 76: 90، يوم 17/1/2022، والقطع من 91: 108، يوم 24/1/2022، مضيفاً أنه تم تخصيص أيام 31/1/2022 و7، 14/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام. ​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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