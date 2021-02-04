شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل صرف التعويضات الخاصة بمنازل رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، حيث تم صرف دفعة جديدة من التعويضات لعدد 31 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح.

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم دفع المبالغ المالية الخاصة بهم الكترونيًا على حسابهم في البنك ، وتاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ اليوم االخميس الموافق 4 فبراير الجاري ..مشيرًا إلي أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 800 ألف جنيه..مطالبًا المواطنين الواردة أسمائهم في الكشوف المستحقة للصرف بالتوجه للبنك لصرف المستحقات.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش .