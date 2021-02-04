شكرا لقرائتكم خبر عن تنقل 1927 مسافرًا بين مصر وقطاع غزة عبر بوابات رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لليوم الرابع على التوالي، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر، أن المعبر شهد أمس تنقل 1927 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1081 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 846 مسافرًا.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتبارًا من الاثنين الماضي، وحتي اليوم الخميس، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات.