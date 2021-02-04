شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة التنمية المحلية، حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ، التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بالمحافظات التى حذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بها، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وربطها مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء، على مدار الساعة تحسبا لحالة الطقس السيئ.

ووجهت جميع المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية وسيناء بالتأكد من الاستعدادات لموجة الطقس السيئ وتمركز الوحدات والمعدات والتنسيق مع الأجهزة المعنية مثل مديريات التضامن الاجتماعى وغيرها وتشكيل فرق عمل تكون على اتصال مع نقاط الاتصال وغرفة عمليات الوزارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطارا متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.