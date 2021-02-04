شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء المدة المحددة لطباعة نموذج 1 سرى لرؤساء لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء المدة المحددة لطباعة نموذج 1 سرى للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة بامتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، بعد إتاحة الموقع الإلكترونى للمديريات والإدارات التعليمية وغلق باب تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات 27 يناير الماضى إلكترونيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم اعتماد نموذج 1 سرى للمرشحين من المديريات من خلال المديرية نفسها والمعلمين من الإدارات التعليمية على أن ترسل الكشوف إلى الإدارة العامة للامتحانات فى موعد غايته 18 فبراير المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك فى إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021.

وأشارت أنه فى حالة وجود أى أخطاء فى البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg والذى تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التى ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكترونى الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومى - خاص -منازل).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بالاشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة.