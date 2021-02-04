شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صيدلية تجرى مسحات كورونا بإمبابة وتلقى مخلفاتها بالطريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي شمال الجيزة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة على الصيدليات، أسفرت عن ضبط صيدلية تقوم بعمل مسحات وتحاليل كورونا، بالمخالفة لقوانين وزارة الصحة وتقوم بإلقاء مخلفات السرنجات بعد سحب العينات في الطريق العام مما يسبب فى انتشار فيروس كورونا وأيضا ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر غير مصرح بيعه وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم عرض مالك الصيدلية على النيابة العامة لإصدار قرار بشأنه وتم تحرير محضر بالواقعة وغلق الصيدلية لعدم وجود صيدلى، تمت الحملة بقيادة أشرف بكر، رئيس الحى والدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام الصيدلة، ووسام أبو الفضل مدير إدارة البيئة بحى شمال والدكتورة رانيا صالح، مدير التفتيش الصيدلى، بمتابعة من أمير عباس، رمضان عمارة نواب رئيس الحى.

كان حى شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، شن حملة مكبرة لرصد المصانع والمخازن المخالفة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي والتراخيص، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور وسام أبو الفضل مدير إدارة البيئة، ومسئولى الحماية المدنية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أحذية يقوم بتخزين مواد خطرة تستخدم في صناعة الأحذية بكميات ضخمة بدون ترخيص ولا اشتراطات بيئية وتم التحفظ على تلك المواد الخطرة، كما تم ضبط مصنع النيكل كروم داخل أسفل عقار سكنى يستخدم مواد شديد الخطورة وتم التحفظ عليها، وغلق وتشميع المخازن.