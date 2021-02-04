شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حجز 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار فى وادى طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، إن محافظة جنوب سيناء تعرضت منذ الساعة الواحدة صباح الخميس لسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار تركزت على مدن محافظة جنوب سيناء التى تطل على خليج العقبة ( شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا).

أضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 أنه نتج عن هذه الأمطار سيول بالعديد من الأودية - وتسببت فى اطماءات ببعض الطرق التى تم ازالتها بالجهات المعنية.

أوضح عبد العظيم أن منشآت الحماية بتلك المدن بحجز كميات المياه التى تجمعت أمامها ومنها على سبيل المثال بحيرة وحاجز وادى طابا التى منعت المياه من التأثير على المنشآت الحيوية خلفها وزاد ما تم حجزه عن 300 ألف متر مكعب من المياه.

وأشار عبد العظيم إلى أنه جارى المتابعة وتقدير كميات المياه التى تم حجزها بأعمال الحماية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى المتواجدة على كافة الاودية، ولم تبلغ غرفة الأزمات بأى خسائر فى الأرواح.