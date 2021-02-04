شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تناشد المتجهين للكويت تأجيل السفر بسبب قرارات الكويت للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت - التى أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين مبدئيا - الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التى تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.

كما وجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المواطنين المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت فى أحد الدول فى اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد، للعودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة أنه سبق أن قام عددا من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة فى تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين فى دولة الإمارات وأيضا فى سلطنة عمان فى طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات فى دول الترانزيت.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.