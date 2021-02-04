شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: منشآت الحماية من السيول استوعبت مياه الأمطار فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة جنوب سيناء أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على مدار الليلة الماضية، حيث تم استيعاب المياه فى منشآت الحماية التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى.

أوضح المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، أن الوزارة مستعدة لاستقبال مياه السيول، لافتا إلى أن منشآت الحماية التى تم تنفيذها وأيضا التى لم يتم الإنتهاء منها استوعبت كميات كبيرة من مياه الأمطار، وجارى متابعة الموقف.

ويتوقع خبراء الطقس أن تكون الأجواء اليوم مضطربة و تهطل أمطار رعدية على مدن الساحل الشمالي، الدلتا، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، تمتد لمناطق من وسط الصعيد، تغزر أحيانًا و يصحبها هطول متفرق للبَرَد.

وتزداد غزارة الأمطار على منطقة القناة، خليج السويس، شرق الدلتا، شرق القاهرة ، شمال سيناء، امتدادًا إلى مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويحذر من تشكل السيول عبر مرتفعات خليج السويس وسيناء.

كما تنشط الرياح بنسب متفاوتة على أغلب المناطق يصحبها إثارة للرمال على الصحراء الغربية، الصعيد، أجزاء من البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويشتد نشاطها على مناطق تأثير السحب الرعدية لتصحب بهبات قوية أحيانًا مثيرة للرمال.

وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للبرودة إلى لطيف بباقي الأنحاء خلال النهار، وشديد البرودة ليلًا، وحالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية.