شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إرشادات المرور بعد غلق 3 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بمجموعة من الإرشادات والتحذيرات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار وظهور سيول، تجنباً لوقوع أي حوادث.

وحذرت الإدارة العامة المرور قائدي السيارات من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

كما شددت إدارة المرور على التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

ونوهت إدارة المرور بمضاعفة مسافة السيارات على الطرق، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد، وطريق فيران حتى أبو رديس، وتم غلق طريق طابا اتجاة النقب بسبب وجود سيول منعا لوقوع اى حوادث مرورية.