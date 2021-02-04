شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: افتتاح تجريبى لبعض الوزارات تمهيدا لنقل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية، عن أخر تطورات العمل بالعاصمة الجديدة، منوها بأن نسب التنفيذ في الحي الحكومى تجاوز 93% استعداد لاستقبال الموظفين خلال شهور، مضيفا: "أنهينا كافة التشطيبات الداخلية ودلوقتي في مرحلة فرش وزارة المالية ، كما أنهينا معظم البنية التحتية الذكية وتوصيل المرافق بالمباني استعدادا لنقل الموظفين منتصف 2021، يسبق ذلك افتتاح تجريبي فبعض الوزارات أرسلت المعنين بالأمر لاستلام المباني".

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة اكسترا نيوز، إن نسب التنفيذ في المدينة الرياضة وصل إلى 100 %، ووصلت نسب التنفيذ في المدينة الثقافية 93 %، منوها بأن نسب التنفيذ في مدينة الأبراج تجاوز الـ 40 %.

وأوضح أن هناك 10 أحياء سكنية تتراوح نسبة التنفيذ فيها من 70 إلى 90 % ، معلقا: "بعض المواطنين بدأوا شراء بعض الوحدات السكنية".