شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريقى طابا وفيران بسيناء بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق فيران حتى أبو رديس، وتم غلق طريق طابا اتجاة النقب، وتهيب قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كانت الهيئة العام للأرصاد الجوية، أكدت أن طقس اليوم الخميس سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).

وتابعت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

من جانبها، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد القصوى بكل شركاتها بمختلف المحافظات، حتى غد الجمعة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.