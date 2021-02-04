شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم توك توك وميكرباص بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ثلاثة أطفال مصرعهم بينهما اثنين أشقاء، وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبرى الجامعة بناحية طلخا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بناحية مركز طلخا أسفل كوبرى الجامعة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كلا من محمد الدسوقى العرفة عكاشة 15 سنة، ومحمد السيد الشحات عابد 8 سنوات، وشقيقة أحمد السيد الشحات عابد 6 سنوات، وإصابة سائق الميكروباص واثنين من الركاب، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل المتوفيين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتبين أن المتوفين من قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، وكشفت المعاينة إلى تحطم التوك التوك بشكل كامل بعد الاصطدام بالمواجهة، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.