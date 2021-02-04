شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة والرعدية مع كرات البَرد بأنحاء الجمهورية حتى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة ورعدية على معظم أنحاء الجمهورية اليوم وغدا، مع تساقط كرات البرد على بعض مناطق الدلتا.

وقالت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الخميس، إن هناك منخفض جوي متعمق يعمل على حالة من عدم الاستقرار ، منوهة بوجود فارق كبير في درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا تصل إلى 40 درجة مئوية ما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار بدأت أمس في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، حيث تعرضت بعض المناطق الجبلية إلى سيول بعد سقوط أمطار غزيرة ورعدية.