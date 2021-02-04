قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء كبارى علوية بالطالبية من أعمال المنفعة العامة

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار باعتبار، مشروع إنشاء كبارى علوية وتوسعة بعض الشوارع فى نطاق حى الطالبية من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض الاراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012