شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء كبارى علوية بالطالبية من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار باعتبار، مشروع إنشاء كبارى علوية وتوسعة بعض الشوارع فى نطاق حى الطالبية من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض الاراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتخصيص قطعة أرض بالمنوفية لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحى وأخرى بشمال سيناء لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية.