السكة الحديد تستقبل 16 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية خلال أيام، حيث تأتى بحرا عبر ميناء الإسكندرية، وتضم 16 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.