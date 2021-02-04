شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكلاته الملحقة والموقع فى كيجالى بتاريخ 21/3/2018.

وفى يناير الماضى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "وامكيلي مينى" السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث ناقش معه سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجارى 2021.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التى تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القارى فى أفريقيا، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيراً إلى أن عامل الاستقرار يعد فى غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتى لنجاح جهود وانشطة الاتفاقية.