شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الرابع والأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مصر، الخميس، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لليوم الرابع والاخير، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، اعتبارًا من الاثنين الماضي ولمدة 4 أيام متتالية، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات.