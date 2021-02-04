شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في مناطق غرب شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الأمطار الغزيرة المناطق الغربية في محافظة شمال سيناء، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، كما خلت الشوارع من المارة وتأثرت الحركة على مستوى المحافظة بسبب الظروف الجوية.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الأمطار الغزيرة.