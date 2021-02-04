شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض لأقل سعر خلال الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر إلى أقل مستوي لها خلال هذا الأسبوع وذلك بفعل الانخفاض العالمي فى السعر وحالة عدم الاستقرار التى تسود سوق الذهب عالميًا تجاوبًا مع البرنامج التحفيزي للرئيس الامريكي والذى كان الاعلان عنه بمثابة اعطاء قوة للدولار والذى يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الذهب وكلما زاد سعر الدولار انخفض سعر الذهب والعكس.

وانخفض سعر جرام الذهب في مصر صباح اليوم الخميس لجميع الأعيرة إلى أدني مستوي خلال تعاملات هذا الأسبوع نتيجة انخفاض سعر الذهب عالميًا والذى تجاوبت الأسعار في مصر مع الانخفاض فى السعر العالمي للذهب.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 مساء اليوم في مصر إلي 922 جنيهًا من 926 جنيهًا مساء الأربعاء.

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم في مصر إلي 807 جنيهًا من 810 جنيهًا مساء الأربعاء.

انحدار سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في مصر إلي 691 جنيهًا من 694.5 جنيهًا مساء الأربعاء.

نزول سعر الجنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات في مصر اليوم إلي 6450 جنيهًا من 6480 جنيهًا مساء الأربعاء.

يتوقع لأسعار هذا الذهب خلال هذا الأسبوع أن تستمر فى التقلب ما بين الإرتفاع والهبوط ولكنها تسير فى الإتجاه الهبوطي وتستقر الأسعار يومي السبت والأحد مع عطلة البورصات العالمية انتظارًا لنتيجة خطة التحفيز الأمريكية.