شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والدحيل اليوم.. تشكيل الفريقين وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعرض خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري وتشكيل الفريقين فى كأس العالم للأندية فى دولة قطر وكذلك تردد القنوات الناقلة للمباراة من بين مجموعة قنوات بي ان سبورت BeIN sport على القناتين المفتوحة والمشفرة كما نعرض تشكيل الفريقين.

يلعب النادي الأهلي والدحيل القطري اليوم الخميس الساعة السابعة والنصف من مساءًا بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت المملكلة العربية السعودية في كأس العالم للأندية 2021 .

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وذلك عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بين ان سبورت المفتوحة BeIN sports HD ، فى الساعة السابعة والنصف ، ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة قبل المباراة بساعة في تمام الساعة السادسة والنصف علي القناة المشفرة BeIN sport HD 1 فقط.

ويتم لعب مباراة الأهلي والدحيل ضمن كأس العالم للاندية 2021 بأسلوب خروج المغلوب . على أن يواجه الفريق الفائز منهما فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد: 11547

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 2750

محمّد الشناوي

أحمد رمضان

ياسر إبراهيم

محمود كهربا

حمدي فتحي

مروان محسن

محمّد شريف

أيمن أشرف

المغربي بدر بانون

حسين الشحات

المالي أليو ديينغ

علي لطفي

عمرو السولية

صلاح محسن

محمّد مجدي أفشة

سعد سمير

التونسي علي معلول

أكرم توفيق

الكونغولي الديموقراطي والتر بواليا

طاهر محمّد طاهر

النيجيري جونيور أجايي

محمّد هاني

مصطفى شوبير

محمّد البكري

محمّد موسى

علي مال الله

المغربي مهدي بنعطية

بسام الراوي

أحمد ياسر

اسماعيل محمّد

لويس مارتن

البلجيكي إدميلسون جونيور

كريم بوضياف

مبارك شنان حمزة

عبدالله الأحرق

خليفة أبوبكر

سلطان البريك

المعز علي

علي عفيف

صلاح زكريا

خالد محمّد

عاصم مادبو

الإيراني علي كريمي

الكيني مايكل أولونغا

محمّد مونتاري

البرازيلي دودو

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