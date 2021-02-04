شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والدحيل اليوم.. تشكيل الفريقين وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعرض خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري وتشكيل الفريقين فى كأس العالم للأندية فى دولة قطر وكذلك تردد القنوات الناقلة للمباراة من بين مجموعة قنوات بي ان سبورت BeIN sport على القناتين المفتوحة والمشفرة كما نعرض تشكيل الفريقين.
يلعب النادي الأهلي والدحيل القطري اليوم الخميس الساعة السابعة والنصف من مساءًا بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت المملكلة العربية السعودية في كأس العالم للأندية 2021 .
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وذلك عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بين ان سبورت المفتوحة BeIN sports HD ، فى الساعة السابعة والنصف ، ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة قبل المباراة بساعة في تمام الساعة السادسة والنصف علي القناة المشفرة BeIN sport HD 1 فقط.
ويتم لعب مباراة الأهلي والدحيل ضمن كأس العالم للاندية 2021 بأسلوب خروج المغلوب . على أن يواجه الفريق الفائز منهما فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.
القمر الصناعي: نايل سات
تردد: 12765 أو 11054
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 2750
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
القمر الصناعي: سهيل سات
تردد: 11547
معدل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 2750
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