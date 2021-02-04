شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكلاته الملحقة والموقع فى كيجالى بتاريخ 21/3/2018.

وفي يناير الماضى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، "وامكيلي ميني"، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث ناقش معه سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري ٢٠٢١".

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في إفريقيا، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، ومشيراً إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وانشطة الاتفاقية.