شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس والشبورة بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثا مباشرا على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمكار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، وبورسعيد الصغرى 13 العظمى 20، ودمياط الصغرى 13 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20، والسويس الصغرى 13 والعظمى 20.

وتبدأ اليوم بالتدريج الأمطار بالزحف من سواحل المتوسط عند الأسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وسواحل شمال سيناء، ثم تقوم بالتمدد السريع نواحي جميع محافظات الدلتا بلا استثاء أحد أي البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية، ثم جميع مناطق القاهرة الكبرى أي القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى باقي مدن القناة من الاسماعيلية والقنطرة وفايد ومناطق خليج السويس وشمال البحر الأحمر أي السويس والسخنة والزعفرانة ورأس غارب، ومعهم تدخل إلى أغلب مناطق شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا.

وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ببعض الأحيان ويصحبها ضربات الرعد بسبب تشكل العواصف الرعدية والتي قد تُسبب في بعض الأماكن برياحها الشديدة بشكل مفاجئ مع تساقط لحبّات البَرَدْ، ووتهدد الأمطار مناطق خليج السويس وبعض أماكن شمال الصعيد بالسيول وإن كانت محدودة خاصة على الطرق المؤدية لهم، وقد تصل لبعض الأماكن من وسط الصعيد بشكل عشوائي غير محدد بكميات أقل ولفترات قليلة جدًا من اليوم، وتنخفض الحرارة بشكل عام على أغلب الأنحاء بمعدل يصل إلى 6 درجات تقريبًا لكنها تعود الحرارة إلى معدلات شتوية اعتيادية وليست قارصة.



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة



حالة الطقس فى الاسماعيلية



حالة الطقس فى الاسماعيلية



حالة الطقس فى الاسماعيلية



حالة الطقس فى الاسماعيلية



حالة الطقس فى الاسماعيلية



حالة الطقس فى الاسماعيلية