شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومواعيد قطع الحرارة والغرامة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بتقديم 3 باقات لخدمة التليفون الأرضي وهي أرضي 20 و35 و65، ويمكن سداد الفاتورة إما شهريًا أو ربع سنويًا، ويجب سداد الفواتير التى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير الماضي قبل يوم 14 فبراير 2021 وهو الموعد الذي الشركة باعتباره آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى وتقوم الشركة بعده بتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط ومنع العميل غير المسدد للفاتورة من إجراء المكالمات.

وتستطيع خلال تلك الفترة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي من خلال موقع الشركة على شبكة الانترنت أو من خلال الاتصال على رقم دليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

15 يناير 2021 ||> أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021.

14 فبراير 2021 ||> انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

15 فبراير 2021 ||> تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.

14 مارس 2021 ||> انتهاء آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.

15 مارس 2021 ||> تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.

تستطيع من خلال الدخول على شبكة الانترنت الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضى من موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة ومعرفة قيمة الفاتورة ويمكن لمعرفة الفاتورة الضغط هــنـــــــــــــــا.

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توجد 3 باقات للتليفون المنزلي تقدمها الشركة المصرية للإتصالات ويمكن الاشتراك فى باقات التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 111 أو من خلال فروع شركة WE ، وتلك الباقات وهي:

باقة WE أرضي 20 :

ويبلغ سعر الباقة 20 جنيهًا شهريًا أو 60 جنيهًا كل 3 شهور وتشمل 120 دقيقة أرضي شهريًا وخدمة إظهار الرقم مجانًا.

باقة WE أرضي 35 :

ويصل سعر الباقة 35 جنيهًا شهريًا وتشمل 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو محمول شبكة محمول WE و1000 دقيقة محافظات بالإضافة إلى خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

باقة WE أرضي 65 :

وتحَدد سعر الباقة بمبلغ 65 جنيهًا شهريًا وتشمل 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو محمول شبكة محمول WE و1000 دقيقة محافظات و250 دقيقة لشبكات المحمول الأخري أورانج واتصالات وفودافون، كما يشمل خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.