شكرا لقرائتكم خبر عن «معمل النخيل» ينظم يومًا حقليًا لتوعية مزارعي الواحات البحرية بحل مشاكل النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل إن فرع المعمل المركزي للنخيل بالواحات البحرية نظم يوم حقلي للمزارعين بقرية «الزبو» بالواحات البحرية، لبحث مشاكل النهوض بزراعة وإنتاج النخيل وحل المشاكل التي تواجه المحصول في مناطق الزراعة.

وقام الدكتور أحمد عبدالله الباحث المساعد (بقسم بستنة النخيل) بشرح الأخطاء التي يقع فيها المزارعين اثناء الخدمة الشتوية من إضافة اسمدة سريعة الذوبان وبالتالي لا يستطيع النبات الاستفادة منها وضرورة مراعاة البعد عن جذع النخلة لعدم زيادة الرطوبة ومن ثم تسهيل الإصابة بسوسة النخيل الحمراء .

وقال «أحمد عبدالله» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، ان اليوم الحقلي يأتي في ضوء تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن النزول المباشر على ارض الواقع للمزارعين والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد الباحث في معمل النخيل علي ضرورة وضع الخدمة لمن لم يقوم باجراء تلك العملية قبل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلي أهمية ابعاد الزراعات البينية عن جذع النخلة وعمل جورة نظيفة لتسهيل عملية الفحص.

فيما تطرق الدكتور احمد رجب باحث مساحة قسم وقاية النخيل لاعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وأهمية الفحص المستمر مع شرح عملي طريقة عمل جهاز حقن النخيل ومعالجة عدد من النخيل المصاب بالحقل مع المزارعين.

وأوضح أحمد رجب أهمية الطريقة السليمة للعلاج حسب شدة الإصابة وكذلك عدد الثقوب في كل مكان للإصابة وتوضيح كمية التوفير في استخدام المبيدات مع جهاز الحقن لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء.