شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مشاكل الصيد الجائر وانتهاكات المحميات في زيارتها للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الخميس، زيارتها لمحافظة البحر الأحمر لمناقشة عددا من المشكلات التي تواجه المحميات الطبيعية وخطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مدن المحافظة، بالإضافة إلى مخالفات الصيد والصيد الجائر وتاثيراته على التنوع البيولوجي، وعمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة «صمداى» لما تحتويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وتختتم الزيارة بعقد إجتماع مدير فرع البحر الأحمر لجهاز البيئة ومديرى المحميات الطبيعية ،وعقد إجتماع مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.