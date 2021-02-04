شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يقيم ورشة الأوريجامى للأطفال السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر السبت المقبل، ورشة بعنوان " فن الأوريجامى"، وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لمدة يوم واحد.

وتهدف الورشة إلى تنمية مواهب الأطفال واستغلال طاقاتهم الإبداعية فى تعلم مهارات جديدة وإتاحة الفرصة لقضاء أوقات فراغهم في نشاط جديد.

تتضمن الورشة التعريف بفن الأوريجامى وهل له أنواع أم لا وما هى أدوات الأوريجامى وتعليم الأطفال بكيفية استخدام الورق لتشكيل الأوريجامى وتُختتم الورشة بعرض نتاج الأشكال الذين قاموا بها الأطفال.

من المقرر أن تقام الورشة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يكون السن من 9 سنوات حتى 14سنة. على ان يكون الإشتراك من خلال استمارة التسجيل من خلال صفحة مركز جسور .

الجدير بالذكر مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية، يهدف لبناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.