شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار هتجيلك لحد عندك".. اعرف إزاى تلف كل معابد مصر من غير ما تخرج من بيتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تجربة جديدة من نوعها، أطلقت معابد أبو سمبل الأثرية عددا من الجولات الافتراضية لطلاب المرحلة الثانوية من محافظات مصر، عبر منصة إلكترونية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الجولات الافتراضية شارك فيها نحو 170 طالباً من المرحلة الثانوية بمدارس تمثل محافظات الدقهلية ودمياط والقليوبية، تمكنوا من خلال الدخول عبر المنصة الإلكترونية "Teams" من منازلهم والمشاركة فى الجولة الافتراضية داخل معابد أبوسمبل الأثرية جنوب أسوان، والتى قدمها الأثرى أحمد مسعود حسان، كبير مفتشى معابد أبوسمبل، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة بأسوان.

وأضاف، أن الجولة تشمل شرحا تاريخا لمعبد أبوسمبل وتصميمه المعمارى والقصص التى ارتبطت بالمعبد، ثم جهود الحملة الدولية لإنقاذ المعبد، مع ربط المعلومات ببعض الموضوعات المتعلقة بالمنهج الدراسى وخاصة فى مادة التاريخ، موضحاً بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأنشطة الافتراضية بين معابد أبوسمبل والعديد من المؤسسات التعليمية المصرية والعالمية، بهدف رفع الوعى الثقافى والأثرى لطلاب المراحل التعليمية بشتى مراحلها وتشجيع الطلاب للزيارة الفعلية للمواقع الأثرية المصرية.