كورونا في 24 ساعة| 512 إصابة.. وأخبار جيدة.. و"الصحة العالمية" تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

53 وفاة.. الصحة تصدر بيانا عن إصابات ووفيات كورونا

أستاذ مناعة ينصح بالحصول على أي لقاح متاح: جميعها تؤدي نفس النتيجة

تقرير أممي: تناول كميات أقل من اللحوم يمكنه المساعدة في تقليل مخاطر انتشار الوباء

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين والوفيات من 2. 2 مليون

الصحة العالمية: تقرير "لانسيت" عن اللقاح الروسي يدل على فعاليته

"إكسبرس": سويسرا حظرت لقاح "أسترازينيكا" في حرب تستهدف اللقاح البريطاني

المركز القومي للبحوث: نعمل حاليًا على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا

لتجنب انتشار العدوى.. الصحة توجه رسالة لمصابي كورونا في العزل المنزلي

مستشار وزيرة الصحة: 30% نسبة الإشغال في مستشفيات العزل

"يونسيف" تتعاقد على 1.1 مليار جرعة لقاحات للدول الأكثر فقرًا

"كوفاكس" تستهدف توزيع 240 مليون جرعة لقاح لكورونا في النصف الأول من 2021

بدء تطعيم الأطقم الطبية في السويس بلقاح كورونا (صور)

اتحاد البنوك يوفر 500 مليون جنيه لإتاحة لقاح كورونا للفئات الأكثر استحقاقًا

وزيرة الصحة: لقاحات كورونا تكفي لتغطية الأطقم الطبية بنسبة 100%

وزيرة الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال ساعات

أخبار جيدة.. وزيرة الصحة تكشف تطورات الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وزيرة الصحة: وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال الشهر الحالي

وزيرة الصحة: علاج وتحاليل كورونا مجانًا للمصريين والأجانب

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر إهمال الصحة النفسية

تركا الابن يصارع كورونا.. مات الأب ولحقته الأم بعد 48 ساعة في كفرالشيخ

كورونا اليوم: تحديد موعد الاستجابة المناعية بعد التطعيم.. و"الصحة العالمية" تحذر

عضو لجنة مكافحة كورونا: تحورات الفيروس بالآلاف واللقاح قادر عليها

فرنسا: البدء في إنتاج لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" الشهرين المقبلين

بايدن يبحث هاتفيًا مع ديمقراطيين حزمة التحفيز لمواجهة تداعيات كورونا

روسيا تسعى لزيادة إنتاج "سبوتنيك-V" تلبية للطلبات المتزايدة على اللقاح

حقن 34 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا و7 وفيات

سلوفاكيا تسمح تدريجيا بالعودة إلى المدارس ورياض الأطفال