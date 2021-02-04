محمد اسماعيل - القاهرة - تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 5 إلى السبت 6 فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة 5 فبراير:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة، وجنوب وشمال سيناء.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وغرب وجنوب البلاد.

- أمطار متوسطة إلى قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

السبت 6 فبراير:

- شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحري الأحمر وجنوب سيناء.